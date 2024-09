Posse do novo secretário da Policia Civil, delegado Felipe Curi, na Cidade da Policia, nesta sexta-feira (6) - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Posse do novo secretário da Policia Civil, delegado Felipe Curi, na Cidade da Policia, nesta sexta-feira (6)Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 06/09/2024 17:00 | Atualizado 06/09/2024 17:35

Rio - O novo secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, tomou posse na tarde desta sexta-feira (6), na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte. A cerimônia teve a presença do governador Cláudio Castro, que assinou o livro para oficializar a troca no comando.

fotogaleria





Ele foi responsável por investigações importantes, planejamento e coordenação de grandes operações policiais de combate a quadrilhas especializadas. Entre seus reconhecimentos, foi promovido por Ato de Bravura por planejar, coordenar em campo e executar a operação policial, em 2021, que localizou o líder da maior milícia do Rio e um dos criminosos mais procurados do país, Wellington da Silva Braga, o "Ecko". Curi passou a assumir o cargo no lugar do delegado Marcus Amim, exonerado por Castro na segunda-feira (2). Desde outubro, o atual secretário de Polícia Civil estava como diretor-geral do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP) e também já assumiu, por duas vezes, a direção do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).Ele foi responsável por investigações importantes, planejamento e coordenação de grandes operações policiais de combate a quadrilhas especializadas. Entre seus reconhecimentos, foi promovido por Ato de Bravura por planejar, coordenar em campo e executar a operação policial, em 2021, que localizou o líder da maior milícia do Rio e um dos criminosos mais procurados do país, Wellington da Silva Braga, o "Ecko".

O governador também exonerou o secretário de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro. O coronel Tarciso Antônio de Salles Junior, corregedor-geral da Secretaria de Saúde, assume o comando da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.