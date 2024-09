Castro nomeia Felipe Curi e Tarciso de Salles Junior como secretários de Polícia Civil e Defesa Civil - Divulgação

Castro nomeia Felipe Curi e Tarciso de Salles Junior como secretários de Polícia Civil e Defesa CivilDivulgação

Publicado 02/09/2024 19:32

Rio - O governador Cláudio Castro exonerou, no fim da tarde desta segunda-feira (2), o chefe de Polícia Civil, Marcus Amim, e o secretário de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro. Felipe Curi, atual diretor do Departamento de Homicídios do estado do Rio de Janeiro, assume agora a chefia da Polícia Civil. O coronel Tarciso Antônio de Salles Junior, corregedor-geral da Secretaria de Saúde, assume o comando da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.



Em comunicado, Castro garantiu que as trocas nos comandos foram realizadas para fortalecer as forças de Segurança do estado. Ele também agradeceu aos exonerados pelos serviços prestados. "As mudanças têm como objetivo reforçar nossas políticas voltadas à segurança pública. Aproveito para agradecer toda dedicação e empenho do coronel Leandro Monteiro e do delegado Marcus Amim no trabalho que exerceram à frente das instituições", disse.

Ao lado de Castro, Felipe Curi disse que pretende trabalhar de forma integrada com as demais forças de segurança, intensificando o enfrentamento ao crime. "Esse será um grande desafio na minha carreira. O governador passou algumas missões, e vamos trabalhar integrados com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança para combater a criminalidade com inteligência e investigação", afirmou o delegado.



"Assumir o comando do Corpo de Bombeiros é uma honra, é o ápice da carreira de qualquer oficial. São 27 anos de corporação. Vou trabalhar para fazer uma gestão que garanta ainda mais melhorias para a nossa tropa para ampliar a rede de atendimento à população fluminense", disse o coronel Tarciso de Salles Junior.

Quem é Felipe Curi

Diretor-geral do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Rio de Janeiro desde outubro de 2023, o delegado Felipe Curi assumiu também, por duas vezes, a direção do Departamento-Geral de Polícia Especializada.



Entre seus reconhecimentos, foi promovido por Ato de Bravura por planejar, coordenar em campo e executar a Operação Policial, em 2021, que localizou o líder da maior milícia do Rio e um dos criminosos mais procurados do país, Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Novo comandante do Corpo de Bombeiros

Tarciso de Salles Junior atuava, até então, como Corregedor-Geral da Secretaria de Estado de Saúde. Foi corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em 2019 e 2020, e comandante do 25º Grupamento de Bombeiro Militar (BGM), na Gávea, por dois anos.



Também atuou como secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Magé, em 2021, entre outros cargos na gestão pública. Foi ainda presidente da Comissão Disciplinar Permanente da Corregedoria-Geral Unificada (CGU) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, de 2010 a 2015.