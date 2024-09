Túnel escavado por presos para a fuga em massa - Divulgação

Túnel escavado por presos para a fuga em massaDivulgação

Publicado 02/09/2024 20:28 | Atualizado 02/09/2024 21:39

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou, na noite desta segunda-feira (2), que 15 presos foram transferidos para o presídio de segurança máxima Bangu 1. A decisão aconteceu após a descoberta de um túnel que seria usado pelos detentos para escapar do Instituto Penal Vicente Piragibe , no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste.

Eles vão ficar no local até que os responsáveis pela tentativa de fuga sejam descobertos. Quatro dos transferidos estavam próximos do túnel quando foram encontrados pelos agentes penitenciários. São eles:

Fábio Da Silva Barbosa

Fernando Evaristo Da Conceição

George Gonzaga Leandro

Josinaldo Rodrigues De Araújo

Além deles, também foram transferidos:

Gilberto Soares Alves (“Caveirinha”), de Vigário Geral;

Evanildon Marques Da Silva (“Dão Da Providencia”), da Providência;

Widson De Almeida Miana (“Pequeno”, “Feio”), preso por roubo a joalherias;

Alan Vieira Dos Santos (“Piolho Da Vk”), da Vila Kennedy;

Bruno Eduardo Da Silva Procopio (“Piná”), da Vila Cruzeiro;

Luciano Da Silva Teixeira (“Sardinha”), da Cidade de Deus;

Márcio Aurélio Martinez Martelo (“Bolado”), do Complexo da Penha;

Anderson Gomes Do Nascimento (“Negão Da Beira”), do Complexo da Mangueirinha/Vila Ideal;

Marcelo Souza De Oliveira (“Raquete”), da Mangueira;

Leonardo Carlos Da Silva (“Leo Da Kelson”), da Favela Kelson’s;

Ilan Nogueira Salles (“Capoeira”), de Manguinhos/Jacaré.

O Instituto Penal Vicente Piragibe abriga lideranças da facção como: Márcio Aurélio Martinez Martelo, o Bolado, que permaneceu no pátio da penitenciária após o toque de recolher para ser resgatado por um helicóptero em 2021; Bruno Eduardo da Silva Procópio, o Piná, acusado de planejar vários ataques a Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em 2014; Ilan Nogueira Sales, o Capoeira; e Gilberto Soares Alves, o Caveirinha.

A escavação seria usada para uma fuga em massa de presos do Comando Vermelho, que cumprem pena em regime semiaberto na unidade. A Seap ressaltou que instaurou uma sindicância para apuração dos fatos e para tentar identificar os responsáveis.