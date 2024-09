A polícia tomou conhecimento do caso após a vítima relatar o ocorrido ao pai - Divulgação

A polícia tomou conhecimento do caso após a vítima relatar o ocorrido ao paiDivulgação

Publicado 02/09/2024 18:18 | Atualizado 02/09/2024 18:54

Rio - Policiais do programa Segurança Presente prenderam, nesta segunda-feira (2), um homem de 49 anos foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense. A prisão foi efetuada após os agentes receberem denúncias de moradores locais sobre o paradeiro do suspeito.

O homem, que estava sendo procurado por importunar sexualmente uma menina, foi encontrado no bairro Vila Rica. O crime aconteceu nos dias 11, 13 e 17 de janeiro de 2022. De acordo com os relatos, ele observava a vítima, menor de idade, enquanto ela caminhava ao sair da escola e, em seguida, se masturbava e a chamava.

A polícia tomou conhecimento do caso após a menina relatar o ocorrido ao pai, que procurou a 96ª DP (Miguel Pereira) para registrar a denúncia em janeiro de 2022. Desde então, o suspeito estava foragido. Ele foi levado para a delegacia, onde permanece à disposição da justiça.