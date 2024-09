Van era usada no transporte de pacientes do lar Irmã Dulce, que trata dependentes químicos - Arquivo Pessoal

Van era usada no transporte de pacientes do lar Irmã Dulce, que trata dependentes químicosArquivo Pessoal

Publicado 02/09/2024 17:18 | Atualizado 02/09/2024 17:22

Rio - Uma van usada pela Unidade de Reinserção Social (URS) Irmã Dulce, que trata mulheres dependentes químicas, foi roubada, na tarde do último sábado (31), na Rua Frei Caneca, na Cidade Nova, Região Central do Rio. O local fica próximo onde, nesta segunda-feira (2), um criminoso morreu e três fugiram ao tentar roubar outras duas vans De acordo com os donos do veículo e colaboradores do lar de apoio, que presta serviços para a Prefeitura do Rio, a van, modelo Mercedes-Benz Sprinter, foi levada por um criminoso armado logo após transportar uma paciente pare exame no Centro. "O motorista voltava para o lar quando um homem entrou pela porta do carona armado e mandou ele dirigir até o Caju", conta Andreza Duarte, de 37 anos.A van tinha rastreador, que confirmou a última localização, no dia do assalto, como na Rua Carlos Seidi, no Caju, Zona Portuária. Após esse último sinal, o GPS voltou a apresentar sinais na área da comunidade do Estácio e também de Santa Teresa.O veículo era adesivado com identificação da Prefeitura do Rio e também da Secretaria Municipal de Assistência Social. "Nosso motorista foi levado até lá, mas como o bandido também levou o celular dele, não conseguiu nos avisar para bloquear a van", explicou Leandro Aguiar, que também é um dos responsáveis pela URS Irmã Dulce.Para tentar reaver o veículo, os donos chegaram a compartilhar nas redes sociais a placa e fotos da van, com a promessa de pagamento de valor em dinheiro para recuperá-lo. Em vez de ajuda, os dois contam que vêm sendo alvo de golpistas: "Hoje mandaram mensagem pedindo para enviar Pix para pagar só o combustível da van para devolver", lamentou Andreza.