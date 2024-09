Vitor da Silva Tenório, de 42 anos, estava há 18 anos na Polícia Militar - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/09/2024 17:34

Vitor da Silva Tenório, 42 anos, Rio - O corpo do policial militar, 42 anos, morto durante uma ação policial , foi sepultado na tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, sob homenagens. O cortejo foi acompanhado por familiares e colegas de farda do sargento da PM, que tinha 18 anos de corporação.

Vitor deixa a mulher, um filho e uma enteada. "Nos deixou no cumprimento do dever. Sua dedicação e bravura serão eternamente lembradas com respeito e admiração", escreveu um colega de farda nas redes sociais.

O PM estava de serviço quando foi baleado em uma troca de tiros com criminosos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado (31). O agente chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Íris, mas não resistiu. O tiro acertou o pescoço. Um suspeito também deu entrada na unidade e morreu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) ouviu testemunhas e os policiais militares que participaram da ação. A especializada está responsável pelas investigações.