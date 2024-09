Baile da Dona Elô - Divulgação

Publicado 02/09/2024 16:13

Rio - No coração so subúrbio carioca, o Madureira Shopping recebe mais uma edição do tradicional Baile Dançante da Dona Helô. Na próxima terça-feira (3), a Dona Helô promete levantar o público presente durante a tarde de festa, que começa às 17h, no 4º piso. Com entrada gratuita, a atividade vai proporcionar música de qualidade, dança e entretenimento, além de ser indicada para pessoas de todas as idades.

Os idealizadores do evento afirmam que ele tem um ambiente muito agradável e encanta a todos, além de contar com um público fiel que contribui para um clima de muita alegria e diversão, com clássicos da música e muita dança de salão.

"É sempre uma alegria ter a Dona Helô conosco. Todos que participam são contagiados pelo clima e pela boa energia do evento", afirma a gerente de marketing do Madureira Shopping, Letícia Pinho. O endereço da festa é Estrada do Portela, nº 222, em Madureira.