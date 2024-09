Leonel de Esquerda está internado no Glória D'Or, no Centro, depois de ser agredido na Tijuca - Arquivo Pessoal

Leonel de Esquerda está internado no Glória D'Or, no Centro, depois de ser agredido na TijucaArquivo Pessoal

Publicado 02/09/2024 19:48

Rio - Leonel de Esquerda (PT), candidato a vereador que foi agredido na Tijuca, na Zona Norte, recebeu alta, no fim da tarde desta segunda-feira (2), do Hospital Glória D'Or, no Centro. De acordo com a sua assessoria, ele, que acusa o deputado estadual e candidato a prefeito Rodrigo Amorim (União Brasil) como responsável pela agressão , já está com a família em casa.

No início desta tarde, o boletim médico da unidade informou que Leonel deu entrada apresentando amnésia recente, mas lúcido e orientado. Sua mulher contou aos médicos que o marido perdeu a consciência após o trauma.

Exames constataram uma fratura no nariz e o candidato foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Após novas avaliações nas áreas de neurologia e otorrinolaringologia, ele foi liberado.

Segundo Leonel, Rodrigo Amorim o agrediu enquanto o candidato a vereador fazia campanha, na manhã de domingo (1º), na Praça Varnhagen, na Tijuca.

O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Carta contra violência na política

Nove partidos assinam uma "carta aberta em defesa da democracia e contra a violência na política" como forma de resposta à confusão envolvendo Leonel de Esquerda e Rodrigo Amorim. O documento diz que serão tomadas medidas necessárias sobre o tema.

"A democracia e a liberdade não combinam com a violência na política. Não podemos aceitar que um deputado estadual e candidato a prefeito fique impune depois de praticar uma agressão covarde. Por tais razões, serão tomadas as medidas necessárias para representar junto às autoridades, tanto no âmbito eleitoral como criminal, buscando a punição exemplar que se espera para uma situação tão covarde e reprovável", diz o texto.

Além do PT, partido de Leonel, assinam o pronunciamento os partidos: PSD, PCdoB, PV, PSB, PDT, MDB, Cidadania e PSOL.

O que diz Rodrigo Amorim?

Ao DIA, a equipe de Rodrigo informou que o deputado estadual e candidato à prefeito foi acompanhado da mulher ao encontro do irmão, o vereador Rogério Amorim (PL), para que juntos fossem almoçar com suas famílias na Praça Varnhagem, na Tijuca. No local, acontecia um evento do PL.

Segundo a assessoria, Leonel dirige, há alguns anos, provocações e ofensas contra a honra da família de Amorim e teria premeditado a abordagem a Rodrigo. Quando o deputado chegou no local, ele teria sido abordado pelo candidato a vereador, que teria feito ofensas à família dele e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a assessoria, Leonel estava com um contorno suspeito na cintura e Rodrigo achou que era uma faca. Houve conflito e o deputado teria agido em defesa própria.

"Ao ser assediado por Leonel, Amorim agiu em defesa própria, tentando afastar o celular do youtuber de seu rosto. O youtuber caiu durante a confusão e o deputado reagiu pedindo para todos os envolvidos se afastarem a fim de acabar com o tumulto. Em seguida, se abrigou, diante da chegada de seguranças de Leonel", diz a nota.

Os advogados do deputado registraram o caso na 19ª DP (Tijuca) e solicitaram uma medida de afastamento de Leonel em relação a Rodrigo, "para preservar a integridade física de Amorim e evitar que essa conduta - recorrente há três eleições - se repita".