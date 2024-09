151º Dp - Nova Friburgo - Divulgação

151º Dp - Nova FriburgoDivulgação

Publicado 02/09/2024 19:29

Nova Friburgo - Policiais civis da 151ª DP (Nova Friburgo) e policiais militares prenderam em flagrante, neste sábado (31), dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Eles foram localizados nos bairros de Olaria e Bela Vista, em Nova Friburgo, na Região Serrana. As identificações deles não foram divulgadas.Os agentes encontraram uma grande quantidade de drogas com os suspeitos. Na delegacia, eles confessaram que sempre comercializavam o material no local. As prisões ocorreram após o repasse de informações através da inteligência.A Polícia Civil, em conjunto com a PM, está realizando ações de combate ao tráfico na região. Na última semana, uma quadrilha foi presa na região central de Nova Friburgo. Segundo as informações repassadas pelos policiais, quatro homens e dois adolescentes estavam vendendo drogas nos acessos à comunidade de Vila Amélia.