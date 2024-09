Leonel de Esquerda está internado no Glória DOr, no Centro, depois de ser agredido na Tijuca - Arquivo Pessoal

Publicado 02/09/2024 15:34

Rio - O candidato a vereador Leonel de Esquerda (PT), que foi agredido na Tijuca, na Zona Norte, na manhã deste domingo (1º) , deu entrada no Hospital Glória D'Or, no Centro, apresentando amnésia recente e com fratura no nariz. Ele alega que o deputado estadual e candidato a prefeito Rodrigo Amorim (União Brasil) deu um chute no seu rosto durante uma confusão na Praça Varnhagen.

De acordo com boletim médico da unidade, divulgado pela equipe do candidato na tarde desta segunda-feira (2), Leonel deu entrada na emergência do hospital às 12h54 relatando ter sofrido agressão em via pública. Ele estava acompanhado de sua mulher, que contou aos médicos que o marido perdeu a consciência após o trauma.

O hospital destacou que Leonel chegou à emergência lúcido e acordado, apresentando amnésia recente. No local, ele passou por tomografias de crânio, que não apresentou alterações agudas, e de face, que apontou fratura nasal.

"O paciente evoluiu com desorientação na emergência e foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para vigilância neurológica e seguimento dos cuidados relacionados ao trauma", disse o boletim assinado pelo doutor Hélder Melo, chefe do CTI, e doutor Bruno Alencar, diretor geral do hospital.



O boletim ainda informou que Leonel fez uma nova tomografia da coluna cervical, nesta segunda-feira (2), que não indicou alterações. O candidato a vereadora será reavaliado por especialistas das áreas de neurologia e otorrinolaringologia e segue internado na unidade sem previsão de alta.

Relembre o caso

A confusão aconteceu na Praça Varnhagen, por volta das 11h deste domingo (1º). Segundo a assessoria de Leonel, o candidato teria sido agredido por Amorim e os seguranças dele enquanto fazia campanha no local.

Leonel foi socorrido e encaminhado ao Hospital Glória D'Or em estado grave. De acordo com o deputado federal Lindbergh Farias (PT), a vítima sofreu fraturas na face e hematomas.

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou uma nota repudiando as agressões e cobrando providências sobre o ataque.

"Exigimos das autoridades e, sobretudo, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ) providências para que possamos fazer o debate saudável, democrático pautar o que é melhor para o povo da cidade do Rio de Janeiro", diz o comunicado.

Ao DIA, a equipe de Rodrigo Amorim informou que o deputado estadual e candidato à prefeito foi acompanhado da mulher ao encontro do irmão, o vereador Rogério Amorim (PL), para que juntos fossem almoçar com suas famílias na Praça Varnhagem, na Tijuca. No local, acontecia um evento do PL.

Segundo a assessoria, Leonel dirige, há alguns anos, provocações e ofensas contra a honra da família de Amorim e teria premeditado a abordagem a Rodrigo. Quando o deputado chegou no local, ele teria sido abordado pelo candidato a vereador, que teria feito ofensas à família dele e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a assessoria, Leonel estava com um contorno suspeito na cintura e Rodrigo achou que era uma faca. Houve conflito e o deputado teria agido em defesa própria.

"Ao ser assediado por Leonel, Amorim agiu em defesa própria, tentando afastar o celular do youtuber de seu rosto. O youtuber caiu durante a confusão e o deputado reagiu pedindo para todos os envolvidos se afastarem a fim de acabar com o tumulto. Em seguida, se abrigou, diante da chegada de seguranças de Leonel", diz a nota.

Os advogados do deputado registraram o caso na 19ª DP (Tijuca) e solicitaram uma medida de afastamento de Leonel em relação a Rodrigo, "para preservar a integridade física de Amorim e evitar que essa conduta - recorrente há três eleições - se repita".

O caso está sendo investigado pela 19ª DP (Tijuca). De acordo com a Polícia Civil diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.