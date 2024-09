Moradores estão satisfeitos com os cursos oferecidos pela Casa de Inovação - Divulgação / Igor Lima

03/09/2024

Inaugurada em junho pela Prefeitura em homenagem ao Menino Maluquinho mais amado do Brasil, a Casa de Inovação Ziraldo forma seus primeiros 234 alunos na segunda-feira (2). Baseada na premissa do multiartista Ziraldo de que O futuro é feito de muitos hojes, a Casa de Inovação implementou o projeto com o objetivo de garantir que os estudantes da Rede Pública de Ensino tenham acesso às novas tendências do mercado de trabalho. São oferecidos, de forma totalmente gratuita, cursos nas áreas de Introdução à Robótica, Programação de Games, Criação de Aplicativos, Digital Influencer, Introdução ao Mundo Digital e Fundamentos de Pacote Office.

Pensando também nos moradores do município de outras faixas etárias, como jovens, adultos e idosos, a Prefeitura ampliou a cartela de ofertas, promovendo os cursos Marketing Digital 18+ e Inclusão Digital 50+, destinados ao público com mais de 50 anos, visando capacitá-los no uso de tecnologias digitais, além de atender pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade social e aquelas atendidas pelos programas de assistência social do município.



Os alunos estão muito satisfeitos com a oportunidade de aprender cada vez mais nesse mundo cheio de inovações para todos. A idade não é nenhum empecilho para estudantes com um pouco mais de experiência de vida. Aluna da turma de Inclusão Digital 50+, Arlete Cristo Guerra Carvalho, de 61 anos, fez o projeto final "Tecnologia em sua vida", refletindo sobre como as ferramentas digitais têm transformado sua rotina e ampliado suas possibilidades, demonstrando que nunca é tarde para adquirir novas habilidades.

O curso de Inclusão Digital 50+ tem como objetivo capacitar os alunos no uso seguro do computador, tornando-os aptos a realizar a digitação e edição de textos básicos, confecção de planilhas eletrônicas, elaboração de apresentações com efeitos gráficos e o uso seguro de aplicativos úteis ao dia a dia. Dessa forma, o curso visa promover a independência e o empoderamento digital, essencial para o cotidiano moderno.

Projeto inovador

Portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), Khauã Willian Campos Gonçalves, de 14 anos, é aluno da turma de Introdução à Robótica Teens e está desenvolvendo seu trabalho final com o tema "Monitor de batimento cardíaco", aplicando todo o conhecimento adquirido ao longo do curso para criar um projeto inovador e funcional, ao lado do colega Gustavo Henrique Santos Freitas, de 13 anos.

Além de superar desafios pessoais, Khauã também se destacou como um dos melhores alunos do curso. Morador no bairro Belmonte, é um exemplo inspirador na turma de Introdução à Robótica Teens.

Para a mãe de Khauã, Gleiciane Campos de Sá, de 40 anos, as aulas ajudam muito no desenvolvimento. "O Khauã está superfeliz e ansioso pela formatura. O professor era bem atencioso e meu filho adorou ter um computador individual. Foi a melhor coisa que fizeram em Queimados. Torço para que abram outros cursos".

Gleiciane conta que antes mesmo de estar no Robótica Teens, Khauan já gostava de inventar. "Ele fez vários experimentos em casa como um ventilador com motor de carrinho, um aparador de grama com tubo de PVC, um amolador de facas com motor de liquidificador e um ônibus feito de papelão no qual colocou acessórios. Com o curso, ele aprendeu muito", diz Gleiciane que pretende inscrever o filho em outros cursos de robótica. "Em Nova Iguaçu tem, é de graça, mas difícil conseguir vaga".

Antes da Casa de Inovação, Gleiciane conta que o filho estava ficando triste porque sofria bullying na escola e nem queria mais sair de casa. "Ele ficou com traumas porque chegou a ser agredido na escola. Nem queria mais frequentar as aulas. Essa Casa de Inovação, para ele, é praticamente uma terapia. Ele adorou".

Parceiro de Khauã, Gustavo Henrique tem se sobressaído por sua liderança natural, criatividade e capacidade de inovar. Ele tem 13 anos, é morador do bairro Belmonte, e demonstra uma excelente compreensão das competências técnicas necessárias para o desenvolvimento em robótica. O estudante é só elogios:

"Foi uma ótima a experiência com a Casa da Inovação. Pude mexer nos componentes, a gente aprendeu sobre a parte teórica e prática. Aproveitamos muito. Acho que deveriam abrir mais cursos aqui e em outras cidades para que adolescentes, crianças e adultos possam ter essas experiências também. Seria muito bom, renovador, algo inovador, como o próprio nome diz", aconselha Gustavo Henrique, que já gostava de robótica há algum tempo, mas pela proximidade com Khauã passou a se interessar ainda mais pelo assunto.

O Curso de Introdução à Robótica Teens tem como objetivo capacitar os estudantes em competências técnicas relacionadas à robótica, abrangendo áreas como eletrônica, lógica de programação, mecânica e o movimento Maker, com enfoque em aulas práticas de prototipagem. Khauã, com sua atenção meticulosa aos detalhes e curiosidade aguçada, tem demonstrado um domínio surpreendente dessas habilidades.

Jogo de Zumbis

No curso de Programação de Games Teens, quem se destaca é Brendo Gabriel Neri de Brito dos Santos, de 16 anos, Ele aplica tudo o que aprendeu com o projeto Jogo de Zumbis, que é envolvente e bem estruturado. Brendo mora no bairro Vila Camarim, é apaixonado por tecnologia e jogos, tem demonstrado grande habilidade e criatividade ao longo do curso, consolidando-se como um dos alunos mais promissores. Sua capacidade de enfrentar problemas complexos e sua criatividade o tornaram um exemplo para seus colegas, mostrando que o desenvolvimento de games é uma arte que requer tanto técnica quanto imaginação.

Mudança de postura profissional

Aos 30 anos, Ingrid Senra Binotte resolveu se inscrever no curso de Marketing Digital e se encantou. Moradora do bairro Jardim Alzira, é uma aluna de muita criatividade e desenvolve seu trabalho final do curso com o tema "Casa de festa inclusiva (Projeto Somar)", onde aplica de maneira inovadora os conceitos aprendidos para criar um projeto que valoriza a inclusão e o bem-estar.

"O curso tem sido um divisor de águas pra mim! Hoje eu trabalho com social mídia e sou mobile maker, o marketing digital faz com essas profissões funcionem de forma mais assertiva e organizada! Hoje eu consigo exercer essas funções com muito mais propriedade! Fiquei muito orgulhosa de ver minha postura profissional mudar graças ao curso! Me formo hoje com a sensação que posso conquistar muitas coisas por meio do que faço! Inclusive meu projeto final do curso vai ganhar forma e vamos fazer ganhar vida!", vibra a estudante.