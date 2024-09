Incêndio atinge loja em camelódromo na Uruguaiana, no Centro do Rio - Agência O DIA

Incêndio atinge loja em camelódromo na Uruguaiana, no Centro do RioAgência O DIA

Publicado 02/09/2024 16:14 | Atualizado 02/09/2024 16:52

Rio - Um incêndio atingiu uma loja no camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio, na tarde desta segunda-feira (2). Conforme apurado pelo DIA, o fogo teve início na parte superior de uma loja de calçados, na quadra D do camelódromo. As chamas foram contidas pelos próprios ambulantes do centro comercial.



Por causa do incêndio, uma grande fumaça tomou conta do local, chegando até a entrada da estação de metrô Uruguaiana. Houve muita correria no local. Uma mulher passou mal e precisou de atendimento.

Veja vídeos do momento do incêndio:

Segundo o Metrô Rio, o incêndio aconteceu do lado de fora da estação e não afetou a operação do Metrô, que segue normal.

*Em atualização