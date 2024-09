Crime aconteceu na Rua Frei Caneca, próximo à Praça da Apoteose, no Centro do Rio - Reprodução / Google Street View

Publicado 02/09/2024 11:35 | Atualizado 02/09/2024 14:01

Rio - Um homem foi baleado e morreu após roubar duas vans da Fundação Saúde na Rua Frei Caneca, no Estácio, Região Central do Rio, na manhã desta segunda-feira (2). Ele estava acompanhado de outros três comparsas, que conseguiram fugir. Segundo a polícia, a quadrilha é especializada em roubar esse tipo de veículos.

Segundo informações da Polícia Militar, o quarteto estava dividido em duas motos quando assaltaram os veículos. Eles conduziam uma das vans quando foram interceptados por policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) próximo à Praça da Apoteose.

Ao serem abordados, os bandidos atiraram nos agentes, que reagiram. Um suspeito acabou sendo atingido durante o confronto. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro. Ainda não há informação sobre a identidade e o estado de saúde do baleado.

Em nota, a Fundação Saúde, que presta serviços de transporte de medicamentos e insumos à Secretaria de Estado de Saúde (SES), informou que os funcionários que estavam nas vans não foram feridos e estão recebendo todo o apoio necessário.

O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), que investiga o caso. No início da tarde desta segunda, os motoristas dos veículos prestaram depoimento na delegacia. As investigações apontam que o objetivo do grupo era de roubar os veículos, já que as vans não estavam abastecidas de medicamentos no momento do crime.