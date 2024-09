A concessionária EcoRioMinas atuou na ocorrência - Divulgação

A concessionária EcoRioMinas atuou na ocorrênciaDivulgação

Publicado 06/09/2024 22:27

Duque de Caxias – Um acidente entre uma motocicleta e dois carros de passeio, por volta das 17h desta sexta-feira (6), deixou uma vítima fatal na BR-116 (Rio-Teresópolis), altura do km 143, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com o impacto, o motociclista não resistiu e morreu no local.

O óbito foi confirmado pela EcoRioMinas, concessionária responsável pela rodovia, que afirmou não ter havido mais vítimas na ocorrência. Ainda segundo a empresa, perto das 22h, uma faixa seguia interditada aguardando perícia da Polícia Civil, e o congestionamento chegava a cinco quilômetros – por conta também de outro acidente em uma via próxima, de acordo com a administradora.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que também foi acionada para a ocorrência, mas não havia divulgado informações até a última atualização desta reportagem.