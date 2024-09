Operação foi antecipada para este final de semana - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 06/09/2024 16:43 | Atualizado 06/09/2024 16:44

Rio - O Governo do Estado antecipou para este fim de semana o início da Operação Verão 2024 e 2025. A ação contará com reforço no policiamento diário focado nas áreas de orla da capital e cidades litorâneas, além das vias expressas e rodovias de acesso às cidades com maior fluxo turístico. Ao todo, serão 1.250 agentes trabalhando em todo território estadual.



Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, nesta edição da operação, além da ampliação do emprego de tecnologias, será usado um novo protocolo de abordagens a crianças e adolescentes. A nova estratégia será feita em parceria com as forças de segurança do estado, órgãos municipais, Ministério Público do Rio, Defensoria Pública e entidades da sociedade civil.

Chamado de "termo de autocomposição", o novo protocolo é considerado um avanço pelo secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes Nogueira. "O termo foi construído por meio de uma união de esforços de diferentes instituições públicas e da sociedade civil. Todo o processo de construção do documento foi norteado pelas diretrizes da nossa Constituição", afirmou o coronel.



A ideia do termo é garantir que todas as forças trabalhem em conjunto com os órgãos de assistência social municipais.

Áreas de foco

Em toda faixa litorânea do estado, o reforço do patrulhamento será feito nas vias com viaturas e motocicletas, além de quadriciclos circulares na faixa de areia. Nas praias de maior movimento, haverá tendas como pontos de apoio aos policiais e referência para a população.



Na capital, a Operação Verão 2024/2025, haverá um policiamento mais concentrado na área entre o Leme ao Pontal, que contará com o emprego de cavalos do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC). O patrulhamento reforçado também contemplará as ruas internas dos bairros da zonas Sul e Oeste.

Patrulhamento



O policiamento dos corredores estruturais de acesso à orla contará com o reforço de policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) e BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) atuando em conjunto com equipes das unidades operacionais de área.



Ao longo dessas vias, os ônibus que trafegam em direção à orla serão monitorados e poderão ser interceptados. Ainda estão previstas ações nos terminais de ônibus e nas estações do Metrô. O objetivo das ações é evitar riscos à população e também aos transportes.

Uso de tecnologia

A Polícia Militar informa que na Operação Verão 2024 e 2025 será ampliado o número de câmeras incorporadas ao sistema 190 Integrado. A estrutura foi implantada no último réveillon e também traz o sistema de reconhecimento facial, que será usado pela primeira vez na ação focada na estação do ano. O trabalho também será feito com auxílio de drones.



O material se soma às imagens das câmeras corporais dos PMs, assim como as imagens captadas por helicópteros da corporação. Todo o conteúdo será transmitido em tempo real para o carro-comando da Corporação que ficará baseado no Arpoador e para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da PM, na Cidade Nova, que também receberá imagens de outras capitais e do interior do estado.