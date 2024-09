Familiares de Larissa de Paula no IML Afrânio Peixoto para liberação do corpo da jovem, morta em assalto na Pavuna - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 06/09/2024 17:01 | Atualizado 06/09/2024 17:34

Rio – Familiares de Larissa de Paula Santana de Freitas compareceram ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, na região central do Rio, no início da tarde para reconhecimento do corpo. A jovem, de 23 anos, foi morta na manhã desta sexta-feira (6) em tentativa de assalto na Pavuna, Zona Norte.

Segundo informações que circulam por páginas de redes sociais dedicadas à região, Larissa morava no Complexo do Chapadão e trabalhava em uma peixaria na região central da Pavuna. Ela estava a caminho do serviço no banco do carona do carro de um vizinho quando ocorreu a abordagem criminosa na Rua Mogiqui.

O vizinho teria tentado fugir dos assaltantes, que atiraram e acertaram Larissa na cabeça. O motorista, então, dirigiu até um posto de gasolina na Rua Comendador Guerra, acionou o Corpo de Bombeiros, mas a jovem não resistiu e morreu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência e isolaram o local para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O policiamento foi reforçado na região.

A Polícia Civil informou que a DHC está apurando o caso. Não há informações sobre o sepultamento da jovem.