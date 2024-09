Cartão Jaé, sistema de bilhetagem da Prefeitura do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/09/2024 14:58 | Atualizado 06/09/2024 16:35

Rio - O Jaé, sistema de bilhetagem da Prefeitura do Rio, será um dos principais meios para chegar à Cidade do Rock, onde acontece o Rock in Rio, a partir do próxima sexta-feira (13). O cartão de passagem vai ser aceito em todos os modais que estão sob gestão do município carioca.

De uso individual, o cartão vai operar com uma tarifa especial que custa R$ 23. Para ter acesso ao bilhete, o aplicativo Jaé (Android e iOs) deve ser baixado antecipadamente e poderá ser usado para pagamento de passagem na linha especial que sairá das estações de BRT Paulo da Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio, Alvorada e Jardim Oceânico, na Zona Oeste, com destino no Centro Olímpico, onde ocorrerá o festival.

Para evitar filas, a empresa iniciou campanhas nas redes sociais e presenciais nos terminais, para incentivar aos usuários baixarem o app. Na segunda-feira (9), o número de funcionários nas ruas será intensificado.

A empresa também disponibiliza ATMs (máquinas de autoatendimento) nos terminais para compra dos cartões físicos. No entanto, com o app, o cliente não corre o risco de pegar filas.