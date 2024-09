Representantes do governo e da SuperVia se reuniram no TJRJ -

Representantes do governo e da SuperVia se reuniram no TJRJ

Publicado 06/09/2024 14:16 | Atualizado 06/09/2024 14:55

Rio - A SuperVia fará manutenção em sete dos oito ramais do sistema de trens, neste sábado (7) e domingo (8). De acordo com a concessionária, os reparos serão na linha férrea e também na rede aérea, com previsão de fechamento de estações e circulação com intervalos entre viagens modificados.

No sábado, haverá manutenção programada da linha férrea no Ramal Santa Cruz entre as estações Vila Militar e Realengo. Já no Deodoro, o reparo será da rede aérea e acontece entre as 10h e às 19h, no percurso que das estações Madureira e Praça da Bandeira.

Nesse intervalo, trens com destino a Central do Brasil não realizam parada nas estações Piedade, Meier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Praça da Bandeira. De acordo com a origem e o destino pretendido, os passageiros poderão realizar transferência nas estações Quintino, Olímpica do Engenho de Dentro, Maracanã, São Cristóvão ou Central do Brasil.

O ramal Japeri também passará por manutenção programada da rede aérea em dois períodos. Das 9h às 13h, entre as estações Queimados e Nova Iguaçu e, das 14h às 19h, entre as estações Deodoro e Anchieta.

Já no domingo (8), o ramal Santa Cruz volta a receber reparos programados na linha férrea entre as estações Vila Militar e Realengo. O mesmo acontece com o ramal Deodoro que volta a ter manutenção da rede aérea entre as estações Madureira e Praça da Bandeira, das 10h às 19h. Assim como aconteceu no sábado, trens com destino a Central do Brasil não farão parada nas estações Piedade, Meier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Praça da Bandeira.

O ramal Saracuruna passará por serviço de manutenção programada da rede aérea e linha férrea, além de um reparo da Light. Por conta da dimensão do serviço, o ramal vai operar com diversas modificações nas viagens.

A primeira delas é que não não haverá circulação de trens no trecho entre Saracuruna x Gramacho, nem nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. Das 9h até às 14h, os trens só irão circular entre a Central do Brasil e a Penha.

Neste período, as estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, Duque de Caxias, Corte 8 e Gramacho ficarão fechadas para embarque e desembarque. Após às 14h, a circulação será retomada até Gramacho, com ajustes nos intervalos.

De acordo com a concessionária, a operação comercial será normalizada na segunda-feira (09/09).