Moradores pedem remoção de poste que está em iminência de cair na Rua Manuel Caetano com a Estrada do Monteiro - Divulgação

Moradores pedem remoção de poste que está em iminência de cair na Rua Manuel Caetano com a Estrada do MonteiroDivulgação

Publicado 06/09/2024 14:12

Rio - Moradores de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, fazem alerta e pedem a remoção imediata de um poste que está em iminência de cair na Rua Manuel Caetano com a Estrada do Monteiro. Nas imagens enviadas para o DIA é possível ver o concreto deteriorado na parte inferior, com vergalhões aparentes. Além disso, a estrutura está escorada apenas com um pedaço de madeira.

fotogaleria

A situação está assim há mais de um ano. Nas imagens capturadas pelo Google Maps, em fevereiro de 2023, o poste já aparecia com o pedaço de madeira o escorando. Uma moradora contou à reportagem que um segundo poste foi instalado a poucos centímetros de distância para que o outro pudesse ser removido, mas isso não aconteceu.

O poste está localizado na entrada de um posto de combustíveis, onde a movimentação é constante. A localização do poste fica a três ruas de distância do Park Shopping Campo Grande. "Este poste está muito perigoso. Foi colocado um poste novo ao lado, mas não retiraram o danificado", denunciou a moradora.

Procurada, a Prefeitura do Rio informou que o poste não é de responsabilidade da RioLuz e que aparentemente seria da Light. "O gerente da Rioluz informou à empresa de energia sobre a situação do poste", disse por meio de nota.

A Light informou que a manutenção do poste será feita até no sábado (7).