Entrada da garagem da Transurb, na Rua José Reis, no Engenho de Dentro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/09/2024 12:37 | Atualizado 06/09/2024 13:56

De acordo com a Polícia Militar, David e Jansen chegaram por volta das 7h em uma Land Rover e os bandidos entraram na garagem junto com eles. O empresário não se feriu, mas passou mal e precisou de atendimento médico. Informações preliminares apontam que os criminosos teriam tentado sequestrar David. A versão, no entanto, ainda não foi confirmada pela polícia.Em nota, a PM disse que agentes do 3° BPM (Méier) foram chamados para uma ocorrência de homicídio. Segundo a corporação, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia. Os policiais realizaram uma varredura na área de mata atrás da garagem para tentar localizar os bandidos. Uma moto e duas pistolas com as numerações raspadas foram encontradas no local. Não há informações sobre presos.

Nas redes sociais, o Sindicato da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SSDPFRJ) lamentou a morte de Jansen e prestou solidariedade a familiares e amigos. Segundo a publicação, o policial aposentado trabalhou na DRE/RJ e no antigo Sina e era "um policial muito querido e respeitado". Ainda não há informações sobre o sepultamento do agente.A família Barata tem uma longa história no ramo de ônibus, sendo uma das mais poderosas do setor de transportes. O patriarca, Jacob Barata, construiu um império com uma vasta rede de empresas que operam linhas de ônibus em várias cidades, principalmente no Rio. A grande influência no transporte coletivo lhe rendeu o título de 'Rei dos Ônibus'.David é sócio da Transurb ao lado dos irmãos Elizabeth Cunha Vivas e Jacob Barata Filho. A empresa já foi alvo de uma investigação por suspeita de descontos ilegais.em esquema que revelou o pagamento de propina a agentes públicos por empresários do setor de transporte no Rio. Segundo a acusação, ele e outros empresários teriam oferecido vantagem indevida ao ex-governador Sérgio Cabral para beneficiar empresas no setor.