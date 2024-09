Grupo Teatral Entrou Por Uma Porta é sediado em Jacarepaguá, na Zona Oeste - Divulgação

Rio - O coletivo artístico Grupo Teatral Entrou Por Uma Porta (Gepup), sediado em Jacarepaguá, na Zona Oeste, foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do estado do Rio. O decreto foi sancionado pelo governador Cláudio Castro nesta quinta-feira (5).

No texto, proposto pela deputada estadual Elika Takimoto (PT), é dito que a declaração visa o "reconhecimento, a proteção e valorização" do grupo, e a lei entrou em vigor já no dia da publicação.

Composto por 14 integrantes e criado há 35 anos em Guadalupe, na Zona Norte, as principais atividades do Gepup são as apresentações teatrais, mas o grupo também desenvolve séries de animação e ficção e documentários, além de promover aulas de formação teatral e cultural.

O método de apresentação do Gepup consiste no Teatro Comunitário, que tem como base conceitos de arte-educação, focando em abordagens sobre o combate ao racismo e debatendo problemas sociais contemporâneos.