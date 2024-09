Táxi.Rio, aplicativo de mobilidade criado pela Prefeitura do Rio - Michel Filho/Prefeitura do Rio

Táxi.Rio, aplicativo de mobilidade criado pela Prefeitura do Rio Michel Filho/Prefeitura do Rio

Publicado 06/09/2024 12:59 | Atualizado 06/09/2024 14:03

Rio - Os taxistas vinculados ao aplicativo Taxi.Rio já podem se cadastrar para receber pagamentos via cartão de crédito. O cadastro para aceitar a nova modalidade de recebimento das corridas começou na quinta-feira (5) e vai até o próximo dia 20.



A nova opção de pagamento para os passageiros passa a valer a partir do dia 25 deste mês. Para poder receber os valores, os motoristas precisam fazer um cadastro no site do Taxi.Rio. Segundo o aplicativo, o caminho para fazer o processo está sinalizado na página inicial.

No caso dos passageiros, o cadastro do cartão de crédito ficará disponível já no dia 20 para aqueles que quiserem se antecipar.

A inclusão da modalidade atende a demandas de taxistas e passageiros pela opção de pagamento através do cartão de crédito. Atualmente, são cerca de 18 mil taxistas cadastrados no Taxi.Rio, que leva aproximadamente 120 mil passageiros por mês na cidade.