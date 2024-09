Mulheres foram presas por tentativa de estelionato e levadas à 38ª DP (Brás de Pina) - Divulgação

Mulheres foram presas por tentativa de estelionato e levadas à 38ª DP (Brás de Pina)Divulgação

Publicado 07/09/2024 19:50

Rio - Duas mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (6), pelo crime de tentativa de estelionato. Policiais da 38ª DP (Brás de Pina) localizaram Bianca Corrêa de Sá e Monique de Souza da Costa em uma agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Dom Hélder Câmara, na Zona Norte do Rio, praticando o delito.



Os agentes receberam denúncias de que a dupla estava tentando realizar transações bancárias fraudulentas. No local, uma delas estava com um documento que apresentava sua foto, mas com os dados de outra pessoa. Ela tentava cadastrar a biometria e movimentar uma conta, enquanto a outra estava do lado de fora da agência, passando instruções para sua comparsa.



Ambas foram levadas à delegacia e presas em flagrante pelo crime.