Aparecida Guimarães, mãe de Davi Geovane, na entrada do Hospital Quinta Dor, na Zona Norte do RioRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 07/09/2024 18:08 | Atualizado 07/09/2024 18:20

Rio - Em relato emocionante, a mãe do pequeno, de 8 anos, revelou quais foram as palavras do menino após o acidente de ônibus que lhe decepou o braço , na noite desta sexta-feira (6). Na frente do Hospital Quinta d'Or, na Zona Norte do Rio, onde a criança permanece internada, Aparecida Guimarães, 47 anos, disse que o menino gritava: "Mamãe, meu braço, meu braço!"

Mesmo abalada, Aparecida se mostrou esperançosa sobre a recuperação do filho. Ela também demonstrou sua gratidão pela atitude do mototaxista que ajudou no socorro. O menino foi resgatado por Diego Mendes, que passava pelo local no momento do acidente. Após levá-lo ao hospital, o rapaz ainda encontrou o braço e encaminhou à unidade de saúde, onde foi realizada uma cirurgia para recolocação.

No acidente, outras 26 pessoas ficaram feridas . Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 18 pessoas já receberam alta e as demais seguem internadas nos Hospitais Souza Aguiar, Miguel Couto e Evandro Freire. Dois pacientes estão em estado grave e os demais estáveis. O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão). A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas.

Criança se recupera de cirurgia

Segundo a mãe de Davi, o menino foi submetido a uma cirurgia para a recolocação do membro e ficará sedado por pelo menos três dias. Apesar disso, durante o início da tarde, a mãe do menino apresentou grande nervosismo na porta do hospital, pois segundo ela, há possibilidades de a cirurgia não ter dado certo. O Hospital Quinta d'Or informou que tem como política não divulgar informações sem autorização do paciente ou familiares.

Nas redes sociais, o motoboy enviou uma mensagem melhoras a criança. "Mesmo que você não consiga recuperar o movimento do braço, importante que você está vivo meu amiguinho. Deus te proteja!", disse.