O bandido foi preso através de informações passadas pelo Disque DenúnciaDivulgação

Publicado 07/09/2024 14:22

Rio - Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam, nesta sexta-feira (6), no Porto do Carro, em Cabo Frio, Região dos Lagos, Luís Felipe Fernandes da Silva, o Pinguim, de 26 anos, por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi encontrado após os PMs receberem informações do Disque Denúncia.



Luís Felipe confessou ter matado um homem de 23 anos, no dia 25 de agosto deste ano, na Rua Juscelino Kubitscheck, onde foram encontradas diversas munições de calibre 9mm. Além disso, afirmou ser gerente geral do tráfico de drogas no Morro do Limão. Com ele, foram apreendidos uma pistola, munições de calibre 9mm, dois carregadores e 41 pinos de cocaína.

Pinguim era procurado desde fevereiro deste ano, quando retornou ao regime semiaberto e tinha direito ao benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), mas não voltou para o presídio onde cumpria 12 anos por tráfico.



O material apreendido foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o criminoso foi autuado por tráfico de drogas e, logo em seguida , foi levado a uma unidade prisional, onde ficará preso à disposição da Justiça.