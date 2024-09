Criminoso com a arma em mãos rende uma família na Vila da Penha - Reprodução / redes sociais

Criminoso com a arma em mãos rende uma família na Vila da PenhaReprodução / redes sociais

Publicado 07/09/2024 13:04 | Atualizado 07/09/2024 14:45

Rio - Uma família foi vítima de um assalto à mão armada na tarde desta sexta-feira (6), na Praça da Cetel, na Vila da Penha, Zona Norte. Entre as vítimas, estava uma criança no banco de trás do carro. Desesperada, a mãe implorou aos criminosos que a deixassem pegar o material escolar da filha antes que o veículo fosse levado.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que capturou o momento em que os assaltantes, usando um segundo carro, abordam a família. Um dos bandidos, armado e com o rosto coberto, ordena que todos saiam do carro e questiona o motorista sobre ser policial.

Veja o vídeo:

O criminoso puxou a mulher que estava no banco do passageiro, ordenando que deixasse o celular dentro do veículo. Em seguida, ele deu a volta e forçou o motorista a sair e deitar no chão. Durante o caos, a mãe retirou a criança do carro e pediu ao assaltante: "Eu vou pegar só o material escolar dela". O bandido, armado, entrou no veículo e fugiu junto com o comparsa.

A advogada Alline Santos, de 41 anos, conta que ela e o marido haviam acabado de buscar a filha no curso de desenho e pararam no local para tomar um açaí. A família, que mora na Penha e nunca tinha sido assaltada antes, foi surpreendida pela abordagem.

"A gente tinha acabado de pegar a nossa filha e ela nos pediu um açaí nessa praça, que é de costume nosso frequentar. Meu marido Antônio saiu do carro, comprou o açaí dela, e voltou para pegar um milkshake. Foi só o tempo dele entrar no carro e fomos abordados por esse elemento. Não sabemos ao certo quantos tinham no veículo, porque tinha insulfilm. E esse outro saiu do carro, pedindo para a gente descer", disse ao DIA.

Ainda conforme a vítima, o suspeito perguntava o tempo inteiro se o marido dela era policial. Com medo, ela entregou o celular para o criminosos e correu para tirar a filha, de 9 anos, de dentro do veículo.

"Você fica tão sem ação, eu dei na mão dele e ele pegou o celular, jogou para dentro do carro. Eu só falei: 'Por favor, deixa eu tirar minha filha, ela está dentro do carro, deixa eu tirar'. E ele fala pra mim: 'Tira, pode tirar, tira a criança' e ficou perguntando para o meu marido se ele era policial", conta.

O casal ligou para a seguradora para solicitar o bloqueio do veículo. Os criminosos conseguiram levar a bolsa de Aline, com todos os documentos e cartões de crédito, e o celular. A filha da advogada ficou assustada e foi amparada por comerciantes no local que testemunharam o crime. Segundo as denúncias, a região sofre com constantes assaltos.

De acordo com o comando do 41º BPM (Irajá), agentes vêm empregando efetivo estrategicamente de acordo com os dados apontados pela mancha criminal da Vila Da Penha. Eles informaram que o policiamento é realizado por rádio patrulha e policiais do Projeto Bairro Presente Vila da Penha e Bairro Presente Irajá, além do serviço de motopatrulhamento e do Regime Adicional de Serviço (RAS). A corporação reforçou a importância de acionar as equipes imediatamente, seja pela Central 190 ou pelo aplicativo RJ 190.

"Dentro desse cenário, a unidade segue trabalhando também junto às delegacias de sua área de atuação para identificar e prender os envolvidos em tais crimes", diz a PM em nota.

O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho). Agentes estão analisando as imagens de câmeras de segurança da área e trabalham para identificar e capturar os responsáveis.