Trecho da Avenida Brasil - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 07/09/2024 10:53 | Atualizado 07/09/2024 10:53

Rio - A secretária municipal de Transportes Maína Celidonio anunciou, nesta sexta-feira (6), que as multas de trânsito por excesso de velocidade na pista seletiva da Avenida Brasil serão canceladas. A medida vale para infrações cometidas entre os dias 30 de março e 29 de julho deste ano. Por meio das redes sociais, a responsável pela pasta afirmou que mais detalhes sobre a resolução serão divulgados na segunda-feira (9).

Em nota, a Secretaria de Transportes explicou que, em resolução com validade a partir do dia 30 de março, foi estabelecido o limite de 40 km/h como forma de garantir a segurança nas áreas próximas às estações do BRT Transbrasil. No entanto, com o passar do tempo, verificou-se que essa velocidade não atendia à necessidade de fluidez do trânsito, gerando lentidão e impacto no tráfego, principalmente durante os horários de pico.

Para solucionar o problema, em resolução publicada com validade desde o dia 29 de julho, o limite de velocidade foi fixado em 60 km/h. "A mudança veio para harmonizar a circulação de veículos na região e melhorar o fluxo, ao mesmo tempo que mantém a segurança dos pedestres e motoristas. Com isso, a fluidez nas vias em torno do corredor BRT Transbrasil foi restaurada, sem prejuízo à segurança viária", explicou a secretaria.

A faixa seletiva tem 14,4 quilômetros de extensão, entre o Trevo das Margaridas (Rodovia Presidente Dutra) e o Caju (Viaduto da Treliça).