A vítima se recusou a entregar o celular durante um assalto em São João de Meriti - Reprodução

Publicado 07/09/2024 10:02

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta sexta-feira (6), Matheus Godoy Honorato, conhecido como "Digre", e Miguel Maurício Alves da Silva, suspeitos de roubar o celular de uma jovem em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações da 60ª DP (Campos Elísios), a dupla agia com agressividade contra as vítimas durante os assaltos.

Na última segunda-feira, Matheus e Miguel foram filmados roubando o celular de uma jovem em São João de Meriti . Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima chora enquanto é jogada no chão. "Meu telefone, cara. Meu pai está pagando no cartão", disse aos prantos. Pela gravação, é possível ver o momento em que os dois homens em uma moto se aproximam de um grupo de três amigas e duas delas entregaram o aparelho.

Ainda nas imagens, um dos bandidos desce do veículo e aparece enforcando e jogando a vítima no chão até conseguir pegar o telefone. Em seguida, eles fogem e a jovem fica chorando na calçada. O caso ocorreu em frente a Câmera de Vereadores do município.

Veja o vídeo

Após essa ocorrência, os agentes da 60ª DP (Campos Elísios) passaram a investigar a dupla e descobriram que eles são moradores de São João de Meriti, mas costumam cometer os crimes em Duque de Caxias, também na Baixada.

Os policiais confirmaram que eles haviam roubado o celular das três jovens. Com isso, eles foram presos após a expedição de um mandado de prisão preventiva.