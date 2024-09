A vítima se recusou a entregar o celular durante um assalto em São João de Meriti - Reprodução

Publicado 04/09/2024 11:41

Rio - Uma jovem entrou em desespero e implorou para que bandidos não levassem seu celular durante um assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na última segunda-feira (2). Na ocasião, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima chora enquanto é jogada no chão.



"Meu telefone, cara. Meu pai está pagando no cartão", disse aos prantos. Pela gravação, é possível ver o momento exato em que dois homens em uma moto se aproximam de um grupo de três amigas. Duas delas entregaram o aparelho.



Ainda nas imagens, um dos bandidos desce do veículo e aparece enforcando e jogando a vítima no chão até conseguir pegar o telefone. Em seguida, eles fogem. O caso ocorreu em frente a Câmera de Vereadores do município.

Veja vídeo:





Procurada, a Polícia Militar informou que o 21º BPM (São João de Meriti) não foi acionado para o caso citado, mas que o comando da unidade já trabalha em conjunto com a delegacia da área para localizar e prender os envolvidos no crime.



Em nota, a corporação informou ainda que de acordo com os últimos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), no primeiro semestre deste ano foi registrada queda de 5% nos roubos de rua se comparado ao mesmo período do ano passado na área de atuação do batalhão. Somente este ano, o 21º BPM já prendeu mais de 540 criminosos em sua área de atuação.



"Reforçamos ainda a importância do acionamento de nossas equipes diante de situações flagrantes via App 190 RJ e Central 190, assim como dos registros em delegacia, que são de extrema importância para a condução dos procedimentos investigativos", finalizou em comunicado.