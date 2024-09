Fachada 16º DP - Barra da Tijuca - Divulgação

Publicado 04/09/2024 20:19

Rio - Policiais civis prenderam, nesta terça-feira (3), um homem em flagrante e apreenderam três adolescentes envolvidos em roubos e furtos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ação contou com o apoio de policiais militares e de agentes do Segurança Presente. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

Após informações de inteligência, os agentes foram até um dos possíveis locais onde os bandidos praticavam os roubos e flagraram os criminosos tentando cometer mais um assalto. Eles foram detidos e conduzidos à 16ª DP (Barra da Tijuca). Com os suspeitos, foram apreendidos um celular e uma réplica de arma.

De acordo com as investigações, os criminosos usavam constantemente o Bosque da Barra, assim como outras áreas de vegetação nas imediações da Avenida das Américas, para atacar pessoas que passavam pelo local e motoristas que estavam no trânsito. Segundo os agentes, os acusados abordavam especificamente mulheres e idosos, agredindo as vítimas e fazendo ameaças para roubar objetos pessoais.