Os policiais apreenderam um punhal artesanal, drogas e um simulacro de pistola com o suspeito - Reprodução

Os policiais apreenderam um punhal artesanal, drogas e um simulacro de pistola com o suspeitoReprodução

Publicado 04/09/2024 18:58 | Atualizado 04/09/2024 19:00

Três Rios – Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (4), por manter um casal em cárcere privado no município de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 38º BPM (Três Rios) foram acionados para apurar uma denúncia de cárcere privado no bairro Vila Isabel, onde localizaram as vítimas e o suspeito.

Com o indivíduo – que não teve a identidade revelada –, os agentes apreenderam um simulacro de pistola, três pinos de cocaína, um punhal artesanal e material para endolação.

Os policiais encaminharam o agressor para a 108ª DP (Três Rios), onde a ocorrência foi registrada.