O valor da carga de fraldas descartáveis não foi divulgadoReprodução

Publicado 04/09/2024 18:28 | Atualizado 04/09/2024 18:58

Rio – Policiais do 41º BPM (Irajá) recuperaram uma carga de fraldas descartáveis transportada por um caminhão roubado em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (4). O valor do material não foi divulgado. Não há informação de prisões.

De acordo com a PM, o roubo ocorreu na altura da Rua Guaraúna. Já a ação que resultou na recuperação do caminhão se deu na Rua Dona Maria Enfermeira, também em Vicente de Carvalho.

O motorista do veículo preferiu não registrar a ocorrência na delegacia porque não sofreu ferimentos e a carga permaneceu intacta.