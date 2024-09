A ação foi coordenada pelo Detran-RJ - Divulgação

A ação foi coordenada pelo Detran-RJDivulgação

Publicado 04/09/2024 17:35

Rio - Três ferros-velhos foram interditados nesta quarta-feira (4) por agentes da operação Desmonte no bairro de Figueiras, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação tem como objetivo coibir o comércio irregular de peças e sucatas de veículos.

Em um dos estabelecimentos, localizado na Estrada Tibúrcio de Mendonça, foram constatados crimes ambientais, furto de energia e uso de poço artesiano sem autorização dos órgãos competentes. Além disso, o ferro-velho não apresentou nenhuma documentação. Também foram fechados outros dois estabelecimentos que funcionavam clandestinamente embaixo de viadutos do Arco Metropolitano.

Os ocupantes dos espaços responderão por ocupação ilegal da área. Um deles cometeu crime ambiental ao aterrar o local irregularmente. Não foram apresentadas notas fiscais do material à venda. Todas as sucatas de veículos e peças encontradas nos três locais serão removidas e destinadas à reciclagem. Os responsáveis foram encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu).

Uma força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelo Detran.RJ, vem desde agosto de 2023, quando começaram as operações de fiscalização em ferros-velhos, conversando com proprietários sobre a necessidade de credenciar suas empresas. Até o momento, mais de 300 donos de ferros-velhos já entraram em contato com o Detran.RJ para regularizar seus estabelecimentos.

Nesta semana, começou o prazo para que os ferros-velhos já credenciados comecem a colocar etiquetas nas peças a serem comercializadas, para que seja identificada a procedência legal do material. O objetivo do Governo do Estado é dificultar a receptação de material roubado e, com isso, reduzir o roubo e o furto de veículos no Estado do Rio.