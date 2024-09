Policiais da 135ª DP foram os responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão - Foto: reprodução internet

Policiais da 135ª DP foram os responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisãoFoto: reprodução internet

Publicado 04/09/2024 21:34

Itaocara – Um homem foi preso nesta quarta-feira (4), no município de Itaocara, no Noroeste Fluminense, por estupro de vulnerável. A captura ocorreu no distrito de Laranjais.

De acordo com a Polícia Civil, a partir de informações de inteligência, agentes da 135ª DP (Itaocara) localizaram o procurado na casa dele. Contra o indivíduo, foi cumprido mandado de prisão condenatória.

Não há informações sobre quando, onde e por quanto tempo o crime foi cometido. Para preservação da vítima, a Polícia Civil não divulgou a identidade do preso.