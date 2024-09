Material apreendido pelo policiais do 14º BPM - Reprodução

Publicado 04/09/2024 19:55

Rio – Policiais do 14º BPM (Bangu) realizaram uma operação na tarde desta quarta-feira (4) na comunidade Boca do Brooklin, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O saldo foram sete prisões, além de armas e farta quantidade de drogas apreendidas.

Conforme apurado pelo DIA, a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia, agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GAt) seguiram para a localidade, onde se depararam com diversos criminosos armados. Ao notar a aproximação policial, o grupo iniciou um ataque com disparos de arma de fogo, gerando um confronto.

Em meio ao tiroteio, os agentes efetuaram um cerco tático e conseguiram prender os suspeitos – que não tiveram as identidades reveladas. Um deles seria gerente do tráfico de drogas na área.

Além das prisões, a equipe apreendeu três rádios transmissores, dois cintos táticos, roupas camufladas e duas pistolas, além de cocaína, maconha, crack e haxixe – o material entorpecente não havia sido contabilizado até a última atualização desta reportagem.

Os policiais levaram os detidos e o material apreendido para a 34ª DP (Bangu), onde a ocorrência foi registrada.