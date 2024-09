Marreta comandou o tráfico de drogas do Complexo do Lins e Jorge Turco - Divulgação

Marreta comandou o tráfico de drogas do Complexo do Lins e Jorge TurcoDivulgação

Publicado 04/09/2024 19:09

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro determinou, nesta quarta-feira (4), a transferência do traficante Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, para um presídio federal, atendendo ao pedido da Polícia Civil. Segundo a decisão, Marreta, apontado como um dos principais chefes do Comando Vermelho, continuava a exercer influência no tráfico, organizando a compra de armamentos e coordenando as frentes de guerra da facção para expansão territorial.

A decisão do desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira foi baseada em investigações e escutas que revelaram a atuação de Marreta mesmo após sua prisão. O objetivo da transferência é enfraquecer a comunicação de Marreta com outros membros da facção, limitar a aquisição de armas e impedir novos ataques violentos no Rio de Janeiro.

Esse movimento ocorre após as polícias Federal e Civil terem solicitado, em abril, sua transferência, com base em indícios de que ele organizava ações criminosas.

Saiba quem é Marreta

Marreta comandou o tráfico de drogas do Complexo do Lins e Jorge Turco, além da responsabilidade pela chegada de cocaína a diversas favelas controladas pelo Comando Vermelho. Ele também é investigado por ser o mentor da invasão ao Morro dos Macacos em 2009, que resultou na queda de um helicóptero da Polícia Militar e a morte de três oficiais.



Em 2013, Marreta fugiu do Instituto Penal Vicente Piragibe, em Bangu, através de um túnel construído no sistema de esgoto, junto com outros 26 detentos. Recapturado no Paraguai em 2014, ele havia coordenado ações criminosas durante seu período foragido, incluindo ataques a UPPs e a distribuição de armas e drogas.