Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosaReprodução

Publicado 04/09/2024 21:53 | Atualizado 04/09/2024 21:55

Rio - Três homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no golpe do bilhete premiado foram presos em flagrante nesta quarta-feira (4), na Tijuca, Zona Norte. A prisão foi realizada por agentes da 26ª DP (Todos os Santos), que já investigavam o grupo há três semanas. Os criminosos, oriundos de São Paulo, teriam enganado uma idosa, causando um prejuízo de R$ 55 mil.

Segundo a polícia, Marcelo Ferreira Da Costa, de 52 Anos, Adonai Magno De Almeida, 28, e Kleber Aparecido Dos Santos, 45, foram abordados em frente a uma instituição financeira, dentro de um veículo que havia sido roubado em São Paulo e era utilizado para a prática de crimes no Rio.

No carro, os policiais encontraram um bilhete de loteria falsificado no valor de mais de R$ 3 mil, envelopes simulando pacotes de dinheiro e um telefone furtado. Após consultas no sistema, foi confirmado que um dos celulares em posse do trio também era produto de roubo.



Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa. As investigações continuam para localizar os bens roubados da idosa e identificar possíveis outras vítimas do grupo.