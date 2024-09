Publicado 05/09/2024 00:00

Na última semana, foram registrados no Rio 15 novos casos de Mpox. também conhecida como 'varíola dos macacos'. Total de infectados em 2024 chega a 136. Não há qualquer razão para pânico, mas situação precisa ser acompanhada de perto pelas autoridades.

Economia cresce 1,4% no 2º trimestre e supera expectativas do mercado. Resultado é muito positivo, mas foi impulsionado, em grande medida, pelo aumento dos gastos públicos, motivo pelo qual especialistas recomendam analisar números com cautela.