Tiroteio assustou moradores na comunidade da Chacrinha, na Praça SecaArquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/09/2024 10:21 | Atualizado 07/09/2024 10:40

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, um intenso tiroteio assustou moradores da Praça Seca, Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (7). O confronto, que ocorreu por volta das 7h, acontece em meio à guerra de facções rivais pelo controle de comunidades da região.

Apesar do tiroteio, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que a UPA Jacarepaguá está funcionando normalmente. Já as clínicas da rede municipal estão fechadas por causa do feriado nacional em comemoração ao dia da independência do Brasil, assim como as escolas.

Nas redes sociais, moradores comentaram sobre os constantes confrontos que assolam a região. "Desde ontem tem tiroteio em plena 5h da manhã na Praça Seca", escreveu um residente. "Acordei ouvindo tiroteio. Ai como eu amo a Praça Seca", ironizou outra usuária que vive no local. "E a bala segue comendo. Bom dia, Praça Seca!", comentou outra pessoa.

De acordo com o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) da Polícia Militar, não foi feita nenhuma ação nas comunidades locais por parte dos agentes. No entanto, desde sexta-feira (6), o policiamento segue reforçado na região devido a um confronto que aconteceu entre traficantes e policiais militares.

Na ocasião, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam um patrulhamento na Chacrinha quando foram atacadas por um grupo de homens armados. Houve troca de tiros e os suspeitos conseguiram fugir acessando a área de mata da região.

Devido aos constantes tiroteios, alguns moradores chegaram a comparar os confrontos da região com a guerra na Faixa de Gaza, em postagens nas redes sociais. "Praça Seca virou a Faixa de Gaza", comentou um usuário. "Praça Seca e Campinho estão parecendo Gaza, que isso", escreveu um outra pessoa.



Guerra nas redondezas

A guerra de facções criminosas pelo controle de território se estende para as regiões vizinhas à Praça Seca. No Campinho, Zona Norte do Rio, também houve tiroteio nesta sexta-feira (6). O conflito aconteceu em uma área de mata nas proximidades do Saçu, na divisa entre as comunidades da região com a Praça Seca.

Na quarta-feira da semana passada (28), foi a vez dos morros do Campinho e do Fubá serem palcos de intensos tiroteios entre criminosos . Na ocasião, o confronto durou mais de uma hora e teve direito a rajadas de tiros e uso de granadas.

Os conflitos entre traficantes rivais têm sido constantes nessa região. Isso porque, o local vive uma guerra entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que controla as comunidades do Campinho, e o Comando Vermelho (CV), que ocupa áreas da Praça Seca e tenta dominar os locais controlados pela facção inimiga.

Em junho, um intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos terminou com a morte de duas pessoas . Entre elas estava Marluci Lopes Pereira, de 63 anos, que passava de carro pela região no momento do confronto e acabou sendo atingida.