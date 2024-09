Tiroteio entre PMs e criminosos fechou escola municipal na Chacrinha - Arquivo/Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Tiroteio entre PMs e criminosos fechou escola municipal na ChacrinhaArquivo/Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/09/2024 09:27

Rio - O policiamento precisou ser reforçado na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (6), depois que criminosos e policiais militares trocaram tiros na região da Chacrinha, no início da manhã. Por conta do tiroteio, uma escola da rede pública da comunidade precisou ser fechada, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME).

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam um patrulhamento na localidade da Chacrinha, quando foram atacadas por um grupo de homens armados. Houve troca de tiros e os suspeitos conseguiram fugir acessando a área de mata da região. Até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou feridos na ação. O confronto não impactou o funcionamento de unidades de saúde da Praça Seca.