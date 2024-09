Caso aconteceu na estrada do Engenho Grande, próximo à divisa com Saquarema - Reprodução / Google Street View

Caso aconteceu na estrada do Engenho Grande, próximo à divisa com SaquaremaReprodução / Google Street View

Publicado 06/09/2024 11:31 | Atualizado 06/09/2024 12:50

Rio - Três pessoas, sendo dois adolescentes e um sem idade identificada, foram mortos a tiros, na madrugada desta sexta-feira (6), na Estrada do Engenho Grande, em Saquarema, na Região dos Lagos, próximo à divisa com Araruama. Um deles tinha 15 anos e o outro, 17.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Araruama foi acionado à 01h18, na altura da estrada com a Rua Belo Horizonte, no bairro Engenho Grande. Eles levaram os jovens ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois corpos na rua, enquanto o terceiro estava em um matagal nas proximidades.



Procurada, a Polícia Civil informou quer o caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema) e que as investigações estão em andamento.