Murilo Henrique, apostou no len - Marcela Ribeiro / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 18:54 | Atualizado 13/09/2024 19:09

Rio - Os look para curtir um festival são sempre uma parte importante para o público, principalmente devido ao calor que faz no Rio de Janeiro. Neste ano, um dos acessórios mais usados pelos fãs do festival é um clássico da moda: lenço na cabeça.

Conforme observou o DIA pela Cidade do Rock, entre homens e mulheres o acessório foi sucesso nesta sexta-feira (13). Além, é claro, das tradicionais roupas pretas. Boné e óculos escuros se juntaram ao lenço na cabeça como os preferidos para se proteger do sol forte.

As amigas de Niterói Maria Eduarda de Anísio, de 21 anos, Tamires Oliveira, 30, e Yasmim Camaro, 24, não combinaram de usar o lenço na cabeça, mas acabaram ficando com o mesmo estilo.

"Para mim, é a cara do Rock in Rio o lenço, tá na moda, todo mundo usando. Não combinamos de vir de lenço", contou Maria Eduarda.

Rodrigo Andrade, de Sorocaba (SP), contou que não precisou investir muito para ficar na moda. "Tirei férias para vir para o Rio. Comprei o lenço lá, é um estilo street wear, custou R$ 4", afirmou ele sobre.

Antenado na moda, Murilo Henrique, de 30 anos, foi outro que não precisou desembolsar uma bolada para apostar no acessório, mas confessou que a vinda para o Rock in Rio custou caro, já que ele é de São Paulo.

"Comprei esse lenço num brechó em São Paulo, paguei R$ 10. Mas ele é tendência em Nova York. Vários artistas já usaram. O Travis, Rihanna... É a minha primeira vez no Rock in Rio, estou achando incrível. Venho todos os dias, gastei R$ 2800 e tirei férias no trabalho pra vir pro Rio", contou ele.

*Colaborou: Manuella Viégas