O serviço Rock in Rio Primeira Classe oferece transporte direto até a Cidade do RockRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 16:02 | Atualizado 13/09/2024 16:56

Rio – Os portões da Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, foram abertos nesta sexta-feira (13) para o primeiro dia do Rock in Rio, e turistas já estão chegando de diversas partes do Brasil para assistir aos seus cantores e bandas preferidos. Pontos de recepção do Rio de Janeiro ficaram ainda mais movimentados com os fãs dos artistas, que também pretendem fazer passeios pela cidade durante suas estadias.

O terminal de desembarque da Rodoviária do Rio, Zona Portuária, estava movimentado, com muitas pessoas chegando de viagem já usando roupas que remetem aos seus músicos favoritos, em especial do rapper Travis Scott, atração principal do primeiro dia do festival, nesta sexta-feira (13). Muitos fizeram questão de usar camisas que remetem a álbuns e apresentações ao vivo dele.

A estudante Maria Vitória Silva, de 18 anos, e o namorado Farlen Lucas, 19, são duas dessas pessoas. Eles moram em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, e vão assistir ao Travis pela primeira vez. "Expectativa está lá em cima. Quero muito participar dessa experiência. Pelos vídeos que eu já vi, parece ser bem legal", disse Maria. Eles vão ficar hospedados no Rio até este sábado (14).

O vestibulando Davi Silveira, 18, também veio do interior, de Itaocara, a noroeste do estado. Além da atração principal desta sexta-feira (13), ele também quer assistir ao show do cantor nacional de rap Matuê, que abre o Palco Mundo. "Não vai dar tempo de 'turistar', mas eu venho para cá sempre", ele conta, afirmando que voltará para a sua cidade logo após o show.

Para isso, Davi garantiu o serviço "Rock in Rio Primeira Classe", que oferece transporte direto com ida e volta para a Cidade do Rock, através de ônibus fretados e com um ponto de embarque oficial do evento no terminal.

A Rodoviária do Rio espera receber mais de 225 mil passageiros em 7.161 ônibus no período entre 12 e 23 de setembro, o que representa um movimento 40% maior que o normal devido ao Rock in Rio. Os coletivos estão vindo, principalmente, da região Sudeste (Minas Gerais, São Paulo e interior do Rio de Janeiro).

Turistas que vão curtir os shows de outros dias já andam em terras cariocas. É o caso do social media Emanuel Araújo, 37. Vindo de Curitiba, ele assistirá ao grupo brasileiro NX Zero, que toca neste sábado (14) no Palco Sunset, mais uma vez. "Acompanho eles desde 2009. Deve ser o meu 20º, 25º show", conta.

Além das atrações musicais, Emanuel e sua amiga Laíssa, 32, também pretendem visitar pontos famosos do Rio. "Hoje a gente vai conhecer o Cristo Redentor, passear na Lapa. Amanhã é o show", disse ele, que ficará na cidade até domingo (15), quando assistirá o show do Evanescence, no dia em que Avenged Sevenfold é a atração principal.

Praia de Copacabana movimentada

O clima animado de Rock in Rio atingiu pontos turísticos da cidade, como a Praia de Copacabana, na Zona Sul. O casal de advogados Misael Rocha Júnior, 32, e Talita Guimarães, 30, vieram de São Luís, capital do Maranhão, para assistir ao show do Imagine Dragons neste sábado (14).

"Primeira vez que iremos ao evento. A repercussão do Rock in Rio é nacional. Em São Luís, a gente sempre acompanha pela televisão, e agora estamos aqui vendo, graças a Deus", conta Misael, que revela os destinos deles.

"Estamos andando hoje pela praia de Copacabana, nos pontos turísticos, o Cristo Redentor, Museu do Amanhã, o Pão de Açúcar, o Parque Lage. vamos também ver um pouco do turismo gastronômico, conhecer também a cultura do Rio… Viemos para passear", disse.

Talita aprovou a receptividade dos cariocas e a energia da cidade. "A cidade está de parabéns. As pessoas também. A gente vê que é um público agitado, dinâmico, sempre interativo. A gente, que vem do Nordeste, gosta disso, porque também nos sentimos bem acolhidos. A cidade realmente é muito animada, aberta. Do nosso lado sempre tem gringo, espanhol, americano, então isso nos deixa bem felizes. Estou amando a vibe, a galera bem leve, bem... 'bagulho', como vocês falam", comentou, aos risos.

O engenheiro florestal Renan Eustáquio, 33, viajou com os amigos Diego Fernandes, 30, e Dione Nascimento, 34 para curtir o festival. Eles vieram de Dores do Indaiá, Minas Gerais, para assistir ao show do Imagine Dragons neste sábado (14). Como vão ficar até domingo (15), estão aproveitando para conhecer a cidade.

"Viemos na praia [de Copacabana] agora. Vamos almoçar, depois iremos ao Museu do Amanhã, no Cristo Redentor e na Pedra do Arpoador, ver o pôr do sol", conta.