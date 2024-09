Matuê agita o público na abertura do Rock in Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 18:37 | Atualizado 13/09/2024 18:39

Rio - Matuê colocou o público para pular na abertura da edição de 40 anos do Rock in Rio, nesta sexta-feira (13). O show do artista no Palco Mundo animou os fãs, que fizeram as tradicionais 'rodinhas punk' no meio da multidão. O dia, que é voltado para o trap, conta ainda com a apresentação de cantores como Travis Scott, 21 Savage e Ludmilla.

Após a abertura dos portões, os fãs logo correram para pegar o melhor lugar: na grade para ver o artista preferido de pertinho. As amigas Duda Vieira, de 18 anos, e Natália Volpato, de 20, se conheceram na internet e logo marcaram um encontro no Rock in Rio.

"A gente é fã do Matuê. Eu quero ficar até o show do Travis Scott", disse Duda, que é moradora de Campo Grande. "Eu quero ficar só até o Matuê mesmo, quero aproveitar o evento", afirmou Natália ao DIA, que é de Juiz de Fora (MG) e veio para a cidade apenas para o Rock in Rio.

Estilosas, as amigas Duda Burgo, Vitória Lima e Letícia Moser, apostaram em looks pretos, mas fresquinhos, já que o calor do Rio de Janeiro não deu trégua. "Como fez calor, eu mudei tudo. Era para eu vir de casaco", disse uma. "Eu vim na estética da renda, que está na moda", contou a outra. "Eu sempre estou de preto, então apostei nele", afirmou a terceira.

Programa de família

Para esta edição, muitos pais acompanharam seus filhos, como é o caso da auxiliar de fisioterapia Carla Gomes, que acompanhou o filho Augusto Gomes, de 17 anos. Enquanto ele está animado para ficar até o final, para o show de Travis Scott, ela já deixou avisado: "Eu vou ficar aqui até certo ponto, se achar que está ruim, vou para outro lugar".

Sem deixar o filho sozinho, Carla contou que resolveu ir ao festival depois da desistência dos amigos de Augusto. "Esse é o primeiro evento que ele está saindo assim. Agora com a idade já vai pro mundo, né? Ano que vem está na faculdade... Mas como era o primeiro evento sozinho e os amigos falaram que vinham e não vieram, então o pai falou: vai um ou vai outro", disse. ": A minha intenção era vir sozinho, né? Mas ela falou: só vai se eu for. Então, entre perder um show que eu não sei se vai ter de novo, ela vem comigo", brincou Augusto.

Milane Cavalcante e Cláudio Reis levaram os filhos de 11 e 14 anos para curtirem o primeiro dia de Rock in Rio. "Viemos para trazer os meninos para ver o Travis Scott, Matue e MC Cabelinho. Eu sempre acho a estrutura muito boa, mas hoje estou achando bem cheio, mas é uma experiência que vale a pena. Está mais organizado, conseguimos comprar com antecedência bebida e comida no aplicativo para evitar filas", disse Milane.

Lanche de casa para economizar

Para aqueles momentos em que a fome bate, mas gastar dinheiro em comida não é prioridade, a solução é levar um lanchinho de casa. Enquanto aguarda o show ou entre uma apresentação e outra, é possível observar que grande parte do público levou seu próprio lanche.

Carla foi uma que se planejou para o festival. "Trouxe, pastel, biscoito e jujuba, para dar um docinho, e a água para hidratar. Algumas coisas estão caras, né? Então a gente segura mais um pouco para poder comprar depois", contou.

Canga é a melhor opção para o descanso

Entre um show e outro, o os fãs aproveitam para descansar na grama sintética do Rock in Rio. Para enfrentar a maratona que são as apresentações, o público apostou nas tradicionais cangas para 'se jogar' no gramado e renovar as energias.

Pontos de hidratação têm filas

Com o calor que faz no Rio de Janeiro, beber água é um dos tópicos fundamentais para curtir o Rock in Rio com saúde. Ao todo, são 176 bebedouros espalhados pela Cidade do Rock. Na tarde do primeiro dia, os pontos de hidratação ficaram com pequenas filas, mas que andavam rapidamente.

Apesar do calor, a temperatura da água não foi uma reclamação entre o público, já que ela sai geladinha da torneira. É importante lembrar que não é possível pegar água sem uma garrafinha ou copo, já que não há saída direcionada para cima.

*Colaborou: Manuella Viégas