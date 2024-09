Rokael Lizama, beauty artist de Beyoncé chega ao Rio para produzir Ludmilla - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 11:34

Rio - Ludmilla, de 29 anos, faz sua grande estreia no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta sexta-feira (13), após brilhar no Sunset na última edição do festival. Para o momento especial, a cantora será produzida por Rokael Lizama, responsável por maquiar e fazer os penteados de Beyoncé. O profissional desembarcou na cidade maravilhosa, nesta madrugada, e publicou, no Instagram, um vídeo de sua chegada ao Brasil.

Essa não é a primeira vez que Lud trabalha com Rokael. Ela já recebeu os cuidados do profissional no festival Coachella, evento de música que aconteceu na Califórnia, Estados Unidos, em abril. Além da cantora brasileira, o maquiador também ja produziu Rihanna, Mariah Carey e as irmãs Kardashian.

Nascido e criado em Los Angeles, nos Estados Unidos, Rokael começou a carreira trabalhando em salões locais, onde desenvolveu seu estilo único. Com olhar afiado para a moda e uma compreensão profunda das tendências estéticas, o maquiador passou a fazer parcerias com revistas de moda e fotógrafos de renome, solidificando sua reputação como um talento promissor. Seu trabalho chamou a atenção de celebridades e figuras influentes do entretenimento.

Ludmilla é a segunda atração do palco principal do 'Rock in Rio', nesta noite. Antes, rola a apresentação de Matuê com Wiu e Teto. Depois da mulher de Brunna Gonçalves, 21 Savage e o rapper Travis Scott empolgam o público presente.