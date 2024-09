Geraldo Azevedo e Zeca Baleiro são confirmados no Rock in Rio - Leo Martins / Necka Ayala / Divulgação

Publicado 11/09/2024 11:17

Rio - Geraldo Azevedo, de 79 anos, e Zeca Baleiro, 58, foram confirmados entre as atrações do "Rock In Rio", que começa nesta sexta-feira (13), no Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio. Os artistas se apresentam no festival nos dias 14 e 21, respectivamente.

Dono dos hits "Dona da Minha Cabeça", "Moça Bonita", Geraldo fará show no Palco do Global Village, neste sábado (14). Ele substituirá Hermeto Pascoal que deixou o line up por motivos de saúde. "Ele (Geraldo) é a cara do nosso country folk, com inspirações internacionais da sua época, mas 100% atuais. Uma honra tê-lo no Global Village”, afirma Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World.

Já Zeca representará a MPB, no Palco Mundo, no "Dia Brasil", dia 21 de setembro, ao lado de Carlinhos Brown, Baianasystem, Daniela Mercury, Gaby Amarantos, Majur e Ney Matogrosso. Junto a este anúncio, o festival explicou que Margareth Menezes não poderá se apresentar no evento, já que a ministra da cultura vai integrar a reunião do G7.