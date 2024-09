Lourena - Reprodução / Instagram

LourenaReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 18:57 | Atualizado 12/09/2024 18:58

Rio - Lourena informou nesta quinta-feira (12) que precisou cancelar o show que faria no Rock in Rio por motivos de saúde. A cantora subiria no palco do Espaço Favela, no sábado (14), mas foi acometida por uma crise asmática que desencadeou um pneumomediastino espontâneo e por recomendação médica terá que ficar totalmente em repouso.