Bruna Marquezine e João Guilherme curtem o primeiro dia de Rock in Rio agarradinhos

Rio - Assumidíssimos, Bruna Marquezine e João Guilherme estão curtindo a fase do início do namoro com muitos beijinhos. Nesta sexta-feira (13), o casal foi visto agarradinho durante os shows do primeiro dia do Rock in Rio.

Na área vip, os dois, que ficaram na varanda para ter uma visão melhor das apresentações, trocaram carícias constantemente. João estava atrás de Bruna, sem conseguir afastar os braços da amada, que o surpreendeu com um beijão em um certo momento.

Para curtir o festival, Bruna apostou em um vestido branco e um casaco preto. Uma bota da mesma cor completava o look. João Guilherme escolheu uma calça jeans, com camiseta branca e uma camisa xadrez azul por cima. Simpática, a atriz acenou para o público e os fotógrafos.

