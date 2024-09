Fila para o segundo dia de Rock in Rio começaram a se formar desde as primeiras horas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/09/2024 12:10 | Atualizado 14/09/2024 13:10

Rio - Sucesso com o trap no primeiro dia, o segundo dia do Rock in Rio será dedicado para um dos gêneros musicais mais aguardados pelos fãs: o rock! Desde as primeiras horas deste sábado (14), o público já começou a formar filas para entrar na Cidade do Rock e ter a oportunidade de ver os artistas preferidos de pertinho.

Como é o caso da tatuadora Elaine Morgana, de 28 anos, que saiu da Taquara, na Zona Oeste, às 2h30 e chegou na fila por volta das 5h15 da manhã. "Eu vim pelo Imagine Dragons, que é uma banda que eu acompanho desde 2010 e marcou muito a minha vida, porque eu sou jogadora de 'League of Legends', então a banda mais o jogo têm toda uma história e aquela relação de ajuda para pessoas que têm depressão e ansiedade. E isso para mim é maravilhoso", contou ao DIA.

A administradora Samanta Loureiro, de 36 anos, chegou logo depois com a filha, de 13. "Nós chegamos aqui 6h30 da manhã. Vim com a minha filha de 13 anos. É nosso primeiro Rock in Rio e eu estou muito feliz, porque é a primeira oportunidade que eu tenho de vir e é com ela. E eu lembro que quando tinha 13 anos, eu tinha essa expectativa de vir para o Rock in Rio, cheguei a escrever no meu diário, mas o tempo passou, não tinha companhia para vir. E a grade é uma experiência maravilhosa", afirmou ela, que quer pegar o melhor lugar.

Fãs tentam driblar o calor

O sol forte não foi impedimento para quem já está na fila. Em frente à Cidade do Rock, os fãs tentam driblar o calor como podem. Cangas, óculos escuros e bonés estão entre os itens 'obrigatórios', além de muito protetor solar. Até as lixeiras serviram de abrigo contra o dia ensolarado.

Bem-vindo pelo público, o serviço da concessionária Iguá chegou distribuindo água geladinha na fila. Aguadores ainda utilizam um pulverizador para refrescar a galera, que abre os braços para receber a nuvem de água.

Mesmo com as formas de se proteger do sol, o calor forte que assola o Rio de Janeiro não deu trégua e uma pessoa passou mal na fila. Rapidamente o jovem Thiago Santos foi atendido e colocado sentado para se recuperar.

O estudante de engenharia Fabio Ribeiro, de 30 anos, não deixou o calor o abalar e brincou: "Trouxe sombrinha, água, passei protetor solar na cara e vamos que vamos. Minha expectativa é alta para o show do Imagine Dragons". "Está todo mundo fugindo do sol, se escondendo como pode, usando até lixeira, porque não tem outra coisa aqui", contou a telefonista Jessica Oliveira, de 32 anos.

"O fã tem que ter instinto de sobrevivência. A gente tem que calcular tudo, o quanto de água a gente toma, e o que puder fazer sombra está valendo, porque aqui no Rio de Janeiro o sol não é para amadores, então tem que tem que saber lidar justamente para não passar mal e não perder o show, porque vai começar só meia-noite, e a gente tem que sobreviver", afirmou a auxiliar jurídica Ingrid da Silveira, de 30 anos, que também está à espera da apresentação da banda Imagine Dragons.

Lanches de casa são a melhor opção

Além do objetivo de economizar, a maior parte dos fãs preparou um kit com lanches para sobreviver à fila. A garrafinha de água é um dos itens indispensáveis para que vai ao Rock in Rio, já que dentro do evento tem bebedouros para enchê-las. Outras comidas, como sanduíches, pipoca e biscoitos, irão salvar aqueles que têm a grade como objetivo.

"Eu trouxe dois litros de água e alguns sanduíches bem reforçados, com carne e queijo, porque só pode entrar com cinco itens, então eu achei melhor trazer algo bem reforçado", contou Elaine Morgana. "Eu trouxe barrinha de cereal, água com gás, Gatorade e uma pipoquinha", disse Samanta.

Fabio, por outro lado, contou que não levou lanches, mas que alguns amigos vão levar para ele. "A gente tem amigos que vão chegar depois e vão levar o lanche para gente lá na grade: salgadinho, sanduíche, frutas, essas coisas", falou.

Imagine Dragons é a banda mais aguardada

Grande parte das pessoas que já estão na fila do Rock in Rio estão à espera da banda Imgine Dragons, headliner do segundo dia do festival, que está programada para subir ao Palco Mundo à meia-noite. O casal Arthur Castro, de 21 anos, e Gabriela Gonçalves, de 19, conheceu o amigo Thiago Santos, de 20, pelo amor ao grupo em um fã clube.

"A gente veio especialmente para o Imagine Dragons. Sinceramente, o festival Rock in Rio é maravilhoso e tudo mais, mas a gente veio aqui cedo porque a gente quer estar lá na frente, estou pelo show mesmo", afirmou Arthur, que é de Santa Catarina.

"Eles estão prometendo que esse vai ser um dos melhores shows da carreira deles. Espero que se realmente seja um show único, tanto para impressão que vai ficar para a banda quanto para a gente, que sacrificou tanta coisa para conseguir estar aqui hoje. Até passei mal e tudo mais, mas estou bem melhor, graças a Deus", contou Thiago, que é de Salvador, mas mora em Curitiba.

"Esta é a minha primeira vez em tudo. É a primeira vez viajando de avião, o primeiro show grande. Foi a primeira vez que fui a um estádio de futebol, que a gente foi no Maracanã. Está sendo uma experiência única", afirmou Gabriela, que é de Santa Catarina.

Juntos, o trio tentou achar a banda pelo Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12), para entregar um presente ao guitarrista Wayne Sermon, mas não tiveram sucesso. No entanto, eles ainda têm a esperança de conseguir entregar uma carta à banda.

Dicas para curtir com saúde

Para aproveitar a maratona de shows, é necessário tomar alguns cuidados com a saúde. A dica de ouro é não economizar na hidratação. Victor Sato, clínico geral e nefrologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, orienta beber água mesmo quando você não estiver com sede.

Proteger-se do sol é outra medida importante. Aposte em bonés, viseiras ou chapéus; lembre-se de reaplicar o protetor solar com fator de proteção 30 ou superior e, se possível, busque curtir as atrações em espaços com sombra.



Fernando Ribas, cardiologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, acrescenta a essa lista algumas dicas de como compor figurino: "roupas mais abertas, ventiladas e preferencialmente em cores claras".

As máscaras de proteção, que há pouco tempo eram obrigatórias em qualquer evento, podem reaparecer no festival devido ao tempo seco. A médica Sara Mohrbacher, clínica geral no Oswaldo Cruz, recomenda máscaras profissionais, como a N95. "Mas, se não tiver possibilidade (de usar uma dessas), pode ser qualquer máscara ou até uma bandana, um pano, tudo que ajude a dar uma filtrada no ar e reter algumas partículas", aconselha.

O álcool contribui para a desidratação, então quem pretende consumir bebida alcoólica deve caprichar ainda mais na quantidade de água ingerida. Outra dica é se alimentar bem para evitar a hipoglicemia. Doces, como chocolates e pirulitos, são fontes rápidas de glicose que podem auxiliar. Os diabéticos, entretanto, devem ter cuidado com essa ingestão de açúcar.

Como a escolha dos alimentos pode influenciar diretamente o nível de energia e o conforto durante shows longos, Sato indica alimentos mais leves e de fácil digestão, como frutas, barras de cereais e sanduíches integrais.

Evite passar perto dos estandes com frituras e hambúrgueres, pois, além de aumentarem a sensação de cansaço, os alimentos gordurosos podem causar desconforto gástrico. E, antes de se alimentar, lembre-se sempre de lavar as mãos ou, se não for possível, passar álcool em gel.

Ficar em pé na frente do palco por horas não é para qualquer um. Alongamentos antes, durante e depois da festa diminuem as dores, assim como a escolha do calçado: tênis confortáveis são melhores do que botas com salto, por exemplo.

Mesmo seguindo todas as recomendações no primeiro dia da festa, é necessário um bom descanso para curtir o dia seguinte e os próximos.

*Colaborou: Reginaldo Pimenta

**Com informações de Estadão Conteúdo