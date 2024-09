Veja imagens do primeiro dia do Rock in Rio

Rio - Foi dada a largada! Nesta sexta-feira (13) aconteceu o primeiro dia do Rock in Rio. Animados com o line-up, fãs formaram fila desde cedo e correram assim que os portões abriram. Com shows de nomes como Travis Scott, 21 Savage, MC Cabelinho, Ludmilla e Matuê, o trap levantou o público ao longo do dia.

Com o calor forte, o público que chegou cedo apostou em looks frescos. Para se proteger do sol, a tendência que tomou conta da Cidade do Rock foi o lenço na cabeça. Quem levou sua própria garrafinha não passou perrengue, já que os pontos de hidratação, apesar das pequenas filas, que andavam rápido, funcionou bem e garantiu a água geladinha para durante o dia inteiro.

Enquanto alguns preferem levar o lanche de casa, outros se jogam na gastronomia do Rock in Rio. Neste ano, tem opções para todos os gostos, e bolsos. O público que for ao festival tem opções desde um lanche rápido no gramado, como pizza, hambúrguer, cachorro-quente, doces, sorvete, ou uma refeição com mais calma no Gourmet Square e até mesmo balde de pipoca refil.

Na parte musical, Travis Scott, headliner do dia, empolgou os fãs com seus maiores hits . Ludmilla entregou nos vocais, mas deixou a chateação por um problema com a estrutura do show evidente no palco. 21 Savage deixou a desejar e não levantou a plateia. Matuê deu um show na abertura do Palco Mundo.

